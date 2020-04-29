Скандальний російський співак Юрій Лоза висловився про конфлікт на Донбасі



За його словами, українцям не варто звинувачувати в конфлікті Росії.



"Вам весь час розповідають, що хтось зжер ваше сало. А насправді ваше сало їдять ваші ж люди, які вами керують. Зрозумійте мене правильно: якщо шукати зовнішніх ворогів і все валити на них, на Росію, на Донбас, на сепаратистів, на Кадирова, на когось ще, то таким чином можна відвести увагу людей від реальних проблем і від тих, які їх створили", - вважає музикант.

Лоза впевнений, що саме Україна вторглася на Донбас замість того, щоб "цивілізовано з ними спілкуватися".

"Ці проблеми створені у вашій країні, не потрібно шукати їх авторів на стороні. Ви їх створили, вам і вирішувати. І домовлятися з Донбасом все одно доведеться. Вони ж не збиралися виходити зі складу України. А ось ви туди полізли з війною, замість того, щоб цивілізовано з ними спілкуватися", - заявив він.

На зауваження інтерв'юера, що Україна не розв'язала конфлікт на Донбасі, він відповів:

"Почекайте, не вони ж бомбардують Київ, а ви бомбіть Донбас. І не вони до вас прийшли з автоматами, а це ви прийшли, тому чого ж на них-то валити! Вам розповідають, що з росіянами (воюєте - ред.), але це не правда".

Нагадаємо, Юрій Лоза знаходиться в "чорного списку" заборонених в Україні артистів.

І це не дивно - музикант не раз робив скандальні заяви про Україну.

За словами артиста, та сході між собою українці воюють.

"Я не можу зрозуміти, як можна зібрати армію і піти втихомирювати, наприклад, якусь частину своєї країни", - говорив він.

Раніше, режисер Микита Михалков завив, що українці - невдячний народ.

Як відомо, в РФ повністю заперечують свою участь в конфлікті на сході України, але Михалков впевнений, що відкрита війна між двома країнами - цілком допустима річ.

Як зазначає режисер - це саме Україна проводить агресивні дії в бік сусіда, хоча ніяких причин для цього немає.

Крім того, він не розуміє таке ставлення українців до Росії.

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