Що потрібно знати простим українцям

Стало відомо, коли українців почнуть штрафувати за порушення ПДР, які були зафіксовані в автоматичному режимі

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МВС.

Як відомо, запуск системи автоматичного фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху був запланований на 1 травня 2020 року.

Але міністерство вирішило перенести запуск автоматичної системи через карантин, запровадженого на тлі пандемії китайського вірусу.

У прес-службі підкреслили, що проект фіксації порушень ПДР відстрочать до закінчення обмежувальних заходів, які нещодавно продовжив Кабінет міністрів.

“Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, залучених в процесі роботи системи автофиксации. Тому в МВС прийнято рішення про відстрочення роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину”, – йдеться у відомстві.

Раніше ми розповідали, що на українських водіїв чекає нова система штрафів. З 1 травня планували запустити автоматичну систему фотовідеофіксації порушень ПДР (АСФП), яка не тільки фіксує порушення, але і виносить постанову про порушення і надсилає його за місцем реєстрації власника авто.

Таким чином, сперечатися з поліцейським і що-небудь доводити не доведеться.

В АСФП входять технічний комплекс з фотокамер і серверів, а також уповноважені співробітники поліції, які розглядають адміністративні правопорушення і складають протоколи.

Варто відзначити, що програмно-технічне забезпечення не має повноважень на написання протоколів, саме тому потрібні поліцейські.

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