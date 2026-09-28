Графіки відключення світла у Чернігові 29 та 30 вересня передбачають планові знеструмлення з 09:00 до 17:00 на десятках вулиць. В обленерго назвали повний перелік адрес.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень продовжують діяти, і на 29 та 30 вересня енергетики опублікували новий перелік вулиць, які лишаться без електропостачання.

Графіки відключення світла у Чернігові 29 та 30 вересня передбачають планові роботи з 09:00 до 17:00 щодня. Знеструмлення торкнуться як окремих вулиць, так і цілих мікрорайонів міста.

Про це повідомляє Чернігівобленерго. Відключення пов'язані з ремонтом і технічним обслуговуванням електромереж, тому їх проводять у світлу частину доби.

Які вулиці знеструмлять 29 вересня

29 вересня з 09:00 до 17:00 електрику відключать на десятках вулиць, зокрема на: 1-й та 2-й Глухівський, 1-й та 2-й Кирила Розумовського, Алєксєєва, Береговій, Березовій, Білоуській, Борщовій, Вадима Модзалевського, Варзара, Весняній, Вишневій, Волковича, Всіхсвятській, Гарамів, Героїв Чорнобиля, Глухівській, Городнянській, Дмитра Бортнянського, Дніпровській, Елеваторній, Забарівському, Задорожній, Заньковецької, Захисників України, Івана Виговського, Кленовій, Князя Давида Святославича, Корюківській, Кривоноса 2-й та 3-й, Кукушанка, Левка Лук'яненка, Леоніда Каденюка, Леоніда Пашина, Липинського, Луговій, Менській, Механізаторів, Миру, Молчанова, Мстиславській, Новій, Одеській, Озерній, Пам'ятній, Партизанській, Першотравневій, Піщаній, Подусівській, Привітній.

Також у цей день без світла будуть: Радіозаводська Друга та Третя, Річкова, Романа Бжеського, Рятувальників, Сагайдак, Садова, Седнівська, Солов'їна, Сосницька, Спортивна, Стародубського полку, Староказарменна, Степана Бандери, Степна, Степова, Східна, Танкістів, Тероборони, Транспортна, Трудова, Урожайна, Харківська, Шевченка, Шкільна, Юрія Мезенцева, Яблунева та Ярова.

Що зміниться 30 вересня

30 вересня перелік знеструмлень розшириться. Окрім зазначених вулиць, з 09:00 до 17:00 електрику додатково відключать на вулицях Володимира Коваленка, В'ячеслава Чорновола, Житомирській, Кистяківських, Національної Гвардії, Олександра Довженка, Пирогова, Романа Шухевича, Севастопольській, Швейцарівка та Шевчука.

В обленерго нагадують, що після завершення робіт електропостачання відновлять одразу, тож мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші прилади.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Чернігівській області 27 та 28 вересня: опубліковано адреси та години знеструмлень.

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