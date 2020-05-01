Вартість послуг з видачі цивільних і закордонних паспортів в Україні зросте з 1 травня

Нові тарифи затвердив Кабмін.

Ініціював подорожчання глава МВС Арсен Аваков. Він пояснив це тим, що в 2017 році витрати міграційної служби (ДМС) зросли до 736 млн грн., а роком раніше вони становили 463 млн грн. Собівартість послуг зросла на 44,2%.

Також говориться, що інфляція в країні знижується, а зарплати ростуть. Чиновники вважають, що подорожчання послуг по оформленню паспортів не вдарить по кишенях українців. Очікується що в результаті підвищення тарифів надходження до бюджету зростуть на 278 млн грн., з яких 194 млн грн. підуть в загальні фонди місцевих бюджетів.

Тепер платити дорожче за видачу громадянських паспортів доведеться в разі їх заміни або втрати (перший раз паспорт громадянина України видаватиметься безкоштовно).

Подорожаем і видача закордонних паспортів, виду на проживання, проїзних документів і ряд інших посвідчень.

Озвучена слудующая вартість оформлення документів:

Плата за видачу паспорта при заміні документа, у разі втрати:

У термін до 20 днів: з 87 до 126 грн.

У термін до 10 днів: з 174 до 252 грн.

Плата за оформлення закордонного паспорта (у тому числі в разі втрати):

У термін до 20 днів: з 253 до 352 грн.

У термін до 7 днів: з 506 до 704 грн.

У термін до 3 днів: з 506 до 704 грн.

Важливо відзначити, що дані розцінки є лише частиною загальної вартості оформлення паспорта. Крім цього, потрібно заплатити за сам бланк, а також оплатити послуги центру, який оформляє документ. Наприклад, у ДП «Документ» послуга з оформлення закордонного паспорту без доплати за терміновість на даний момент стоїть 957,32 грн. Таким чином фінальна сума за оформлення документів буде набагато вище заявлених розцінок.

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