Письменниця Оксана Забужко розповіла про плани Російської Федерації на Україну

Письменниця вважає, що Росія не залишить спроб встановити вплив над Україною. Вона зазначила, що Росія ніколи не відстане від України, адже тут є у країни-агресора стратегічні інтереси.

При це, вона закликала українців зібратися і єдиним фронтом дати відсіч Росії. Про це вона розповіла в інтерв'ю 5 каналу.

"Росіяни від нас не відчепляться. будуть лізти у вікна, двері, в щілини, кватирки, з-під плінтуса – звідусіль! А це означає, що українцям треба гуртуватися і об'єднуватися, принаймні, для того, щоб захищати свою територію. Не кожен окремо з рушницями, як селяни в 20-х роках, тому що з цього нічого не виходить, а єдиним фронтом", – переконана Забужко.

На думку Забужко, така потреба визріває в повітрі, і стає ближче.

"Чим більше про це будемо говорити, тим швидше будемо наближати це визрівання", – сказала Забужко.

Також раніше повідомлялося, що Оксана Забужко розповіла, що після розвалу Російської Федерації з країни буде величезний потік місцевих жителів. За словами Забужко, на сьогоднішній день набагато більше хвилюють конкретні загрози, які стирчать у всіх перед очима, але ніхто цього не бачить.

Тим часом, в Україні зводять цілі містечка новобудов, в які незрозуміло хто буде заселятися. Вона запитала, кого всі ці квартири чекають, і хто в них буде заселятися, підкресливши, що ймовірність переселення росіян її не влаштовує.