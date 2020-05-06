Люди кажуть, що 75-річна Валентина Підвербна зіпсувала 9-річну дівчинку і регулярно пишуть листи в службу у справах дітей

Так, землячка Підвербної, мешканка Чернігова днями звернулася до Мінсоцполітики з вимогою забрати дитину в "бабусі". Привід - Підвербна не займається вихованням Анни-Марії (так назвали дівчинку), використовує її для жебракування на вулицях, криє матом і вчить неадекватної поведінки, пише "КП" в Україні".

"Всі знають про цю ситуацію, але ніхто нічого не робить. Хіба тільки інфоприводи використовують для шоу, - обурюється чернігівка, яка написала листа до Мінсоцполітики. - Не кожна жінка у 65 років народжує. Та справа не у віці. Бабуся дуже дивна. Це видно навіть з боку. Вони з дочкою можуть витріщатися на оточуючих, голосно їх обговорювати. Дівчинка вільно може попросити у перехожих гроші".

Ситуація не нова, подібні сигнали про проблеми в цій родині надходять у службу у справах Чернігівської облдержадміністрації дітей регулярно. У відомстві пояснюють, що у них є куди більш проблемні батьки. У той же час підтверджують, що Підвербна гіпертрофовано любить дочку.

За матеріалами поліції Чернігова, єдина заява про те, що мати змушує дитину жебракувати, надійшла сім років тому. Тим не менш, владі продовжують надходити скарги, що найстарша мати країни використовує дочку в корисливих цілях. Інформацію прокоментувала голова Новозаводської районної ради Тетяна Кузнецова-Молодчая. Чиновниця заявила, що неодноразово писали запити в поліцію, там відповідають, що в результаті перевірки дані не підтверджуються.

У той же час на саму дівчинку скарг немає, повідомила Кузнецова-Молодчая, вона вчиться непогано і у неї є явні здібності до математики.

Раніше ми писали, як за словами чернігівчан, бачили Підвербну з дівчинкою під "АТБ", коли вони просили гроші у водіїв припаркованих авто.

Нагадаємо, найстарша мати України втягнула дочка в брудну справу, фото ганьби: "Займається цим на вулиці"

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