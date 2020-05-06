Шостого травня у Львові почав йти сніг, здивувавши жителів міста

Погода у Львові заграла новими фарбами, адже туди повернулася зима. Деякий час йшов дощ, який переріс у сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в соціальних мережах, передає Politeka.net.

"Зараз у Львові дощ перейшов у сніг. Холодна ветренная маса вирішила не обходитися Карпатами, а прийшла випити львівської кави", - написала Наталя.

Українці залишили кілька коментарів під постом:

"У 1995 році влітку було холодно і йшли дощі, а дідусь мені тоді казав, щоб я не дивувався, так як в 1939 році в кінці липня йшов сніг, коли вони косили овес. Тому, природа непередбачена", "То якими територіями України теж слід чекати цього щастя? (З надією врятувати розсаду на городі", "Ліпиш сніговика?".

В соціальних мережах люди також почали активно постити фотографії снігу, який йде у Львові. Можна було б сплутати часи року, якщо не побачити позеленілі дерева навколо.

Відзначимо, сьогодні в Києві +17, у Херсоні +19, у Кривому Розі +17, в Луганську +17, у Харкові +14, в Умані +10, у Чернівцях +11, у Луцьку +6, а у Львові +2 і йде дощ зі снігом, а також снігом засипає Карпати.

Повідомлялося, що погода в Україні 6 травня зіпсує настрій всім, країну накриють сильні зливи та похолодання.

Так, дощі на західній Україні будуть супроводжуватися різким похолоданням: вдень від 9 до 13 градусів тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 4-7 з показником «плюс».

Українцям на півночі буде трохи тепліше: від 14 до 17 градусів. Вночі похолодає до 8-11 за Цельсієм.



