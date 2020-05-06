Шостого травня у Львові почав йти сніг, здивувавши жителів міста
Погода у Львові заграла новими фарбами, адже туди повернулася зима. Деякий час йшов дощ, який переріс у сніг. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в соціальних мережах, передає Politeka.net.
"Зараз у Львові дощ перейшов у сніг. Холодна ветренная маса вирішила не обходитися Карпатами, а прийшла випити львівської кави", - написала Наталя.
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Українці залишили кілька коментарів під постом:
"У 1995 році влітку було холодно і йшли дощі, а дідусь мені тоді казав, щоб я не дивувався, так як в 1939 році в кінці липня йшов сніг, коли вони косили овес. Тому, природа непередбачена", "То якими територіями України теж слід чекати цього щастя? (З надією врятувати розсаду на городі", "Ліпиш сніговика?".
В соціальних мережах люди також почали активно постити фотографії снігу, який йде у Львові. Можна було б сплутати часи року, якщо не побачити позеленілі дерева навколо.
Відзначимо, сьогодні в Києві +17, у Херсоні +19, у Кривому Розі +17, в Луганську +17, у Харкові +14, в Умані +10, у Чернівцях +11, у Луцьку +6, а у Львові +2 і йде дощ зі снігом, а також снігом засипає Карпати.