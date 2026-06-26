Політолог Руслан Бортник розповів, що путін очікував тиску Трампа на Україну щодо Донбасу, але реальність після Анкоріджа така, що росія виснажується, і США готові зачекати, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, це дуже дивна заява Лаврова про те, що зустріч путіна і Трампа в Анкоріджі була обманом із метою виграти час для постачання додаткової зброї Києву. А дивна вона тому, пояснює він, що війна тоді не припинилася, після зустрічі в Анкоріджі бойові дії тривали, тож жодного виграшу часу Україна не отримала. Але взагалі, констатує експерт, йдеться про те, що росія дуже незадоволена тим, що США не тиснуть на Україну щодо виходу ЗСУ з Донецької області, мовляв, адміністрація Трампа відходить від досягнутих в Анкоріджі домовленостей.

«Тому у цій частині дивна риторика. Але москва демонструє максимальну незадоволеність. москва намагається тиснути на Вашингтон, щоб Вашингтон тиснув на Київ. Вашингтон на це дивиться зараз більш зверхньо, ​​оскільки бачить, що у росії не все виходить на полі бою, а Україна завдає все більшої та більшої шкоди росії. І Вашингтон не проти почекати, поки росія виснажиться і відмовиться від частини своїх умов на полі бою», – пояснює Руслан Бортник.

Тим паче, додає експерт, ядерна тріада росії, та ж стратегічна авіація теж вичерпається, зноситься, що буде у прямих інтересах Вашингтона, бо це частина американо-російського балансу.

«Все це викликає зубний скрегіт у москві сьогодні. Водночас риторика, що нас знову обдурили, нас обдурили у 2022, нас обдурили у 2025, нас обдурили з Мінськими угодами… Мені здається, колись це теж набридне російському суспільству, яке скаже: «Ну, хлопці, якщо вас постійно дурять ось так і ви на це ведетесь, ну, отже, ви не зовсім професійні, не професійно робите цю роботу, ведете політику», – міркує Руслан Бортник.

Як повідомляла Politeka, Томенко пояснив, що, якщо копатись в історії, то Україна і Польща не перестануть один одного звинувачувати.

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