Віолетта Бебих, колишня дружина скандально відомого пластичного хірурга Олександра Бебиха, повідомила про систематичні побої, переслідування і знущання з боку чоловіка.



Про це пише сайт from-ua. Публікуємо текст без правок та коментарів.





Жінка опублікувала відео з наслідками ударів та записи розмов, в яких кривдник визнає свою провину.

Віолетта Бебих опублікувала відео з наслідками побоїв — видно забій в області скроні та щелепи. Вона запитує в чоловіка, навіщо він прийшов до неї і вдарив? В наступному кадрі — напівоголений Олександр Бебих стверджує «я тебе не бив».

Жінка розповіла, що вже півроку тому розірвала стосунки через систематичні побої, зради та брехню. «Як би ти не гуляв, не бив мене, не спав з клієнтками, а потім оперував їх, будучи у стосунках і шлюбі, ніхто б не від кого не йшов би», — йдеться в її повідомленні колишньому.

Але навіть після розриву він продовжує переслідувати її, підстерігати біля дверей, погрожувати і застосовувати силу. Жінка звернулась по допомогу до матері Олександра Бебиха, а також у поліцію. Коли вона повідомила йому про це, він благав забрати звернення: «Я не можу стриматись, ну, зай, будь ласка».

Нагадаємо, в січні 2026 року Олександру Бебиху оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки. Унаслідок проведеної ним ринопластики і підтяжки брів та шкіри чола ліва половина обличчя пацієнтки зазнала паралічу.

Результати судово-медичної експертизи підтвердили, що пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу.

Олександр Бебих – керівник і хірург в одній з клінік пластичної хірургії преміум-сегменту, що розташована в центрі Києва. Його називають експертом зі скульптурування та реконструкції тіла, на рахунку якого більше 4000 пластичних операцій.

Після рекламного інтервʼю блогерці Ксенії Мішиній на нього посипались десятки негативних коментарів: користувачки стали ділитись історіями про невдалі операції, замовчування та ігнорування лікарем ускладнень після втручань, хамське ставлення і його професійну недбалість. Його також звинувачували у наркотичній залежності:, пацієнтки бачили його у збудженому і неадекватному стані прямо під час прийому.