Подорожчання продуктів у Кіровоградській області охоплює не лише хліб, а й інші базові категорії споживчого кошика.

Подорожчання продуктів у Кіровоградській області фіксується на тлі зростання витрат у виробничих і логістичних ланцюгах по всій Україні, передає Politeka.

Найближчими місяцями основний тиск очікується в сегменті хлібобулочної продукції. За оцінками аналітиків, кінцева вартість може збільшитися до 6% протягом трьох місяців, тоді як щомісячна динаміка залишатиметься помірною — близько 2% без різких коливань.

Фахівці пов’язують тенденцію зі зростанням собівартості виробництва. Серед ключових факторів — дорожчі енергоносії, пальне, добрива, а також підвищені витрати на логістику, технічне обслуговування та оплату праці в агросекторі.

Згідно з економічними оглядами, обробка сільськогосподарських площ нині обходиться виробникам на 35–40% дорожче, ніж у попередні періоди. При цьому стабільні обсяги врожаю не дозволяють компенсувати витрати за рахунок нарощування виробництва.

У таких умовах виробники поступово коригують відпускні ціни, щоб уникнути різких ринкових стрибків. Саме подорожчання продуктів у Кіровоградській області охоплює не лише хліб, а й інші базові категорії споживчого кошика.

До чутливих груп також відносять молочні вироби, м’ясо, овочі борщового набору та бакалію, де вже простежується поступове підвищення вартості.

Додатковий вплив чинять воєнні умови, що ускладнюють постачання, збільшують транспортні витрати та посилюють кадровий дефіцит у галузі. Бізнес також відчуває тиск через кредитні ставки та ризики стабільності роботи підприємств.

У підсумку, навіть за відсутності дефіциту товарів у роздрібній мережі загальний напрямок ринку залишається висхідним, поступово змінюючи структуру споживчих витрат.

Джерело: obozrevatel

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