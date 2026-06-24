Дефіцит продуктів у Одеській області у цьому випадку пов'язаний із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних резервів.

Дефіцит продуктів у Одеській області став однією з причин змін на овочевому ринку, де останніми днями суттєво зросла вартість торішньої моркви, передає видання Politeka.

За результатами моніторингу торгівлі, виробники продають залишки минулого врожаю по 13–20 гривень за кілограм. Такі показники свідчать про поступове скорочення складських резервів та зміну співвідношення між попитом і наявними обсягами.

Гуртові компанії та великі торговельні мережі активніше формують закупівлі. Через це доступні партії швидко реалізуються, а вільна пропозиція продовжує зменшуватися.

Фермери повідомляють, що ресурси на зберіганні майже вичерпані. Скорочення запасів впливає на кількість продавців і робить ринок більш чутливим до будь-яких змін купівельної активності.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Одеській області у цьому випадку пов'язаний із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних резервів.

Попри нинішнє зростання, поточна вартість залишається нижчою за показники аналогічного періоду минулого року. Фахівці пояснюють це значними обсягами товару на старті сезону.

Представники галузі очікують відносно спокійну динаміку найближчим часом. Подальший рух цін залежатиме від швидкості скорочення залишків, умов перевезення та появи нових партій.

Учасники ринку вважають, що наступні тижні матимуть вирішальне значення для формування подальших тенденцій. Стійкість сегмента визначатиметься доступними обсягами на складах та темпами їх реалізації.

Аналітики додають, що сезонні фактори й надалі залишатимуться головним чинником, який впливатиме на ситуацію в овочевому напрямку.

Джерело: east-fruit

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