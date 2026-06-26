Дефіцит продуктів у Одеській області пов’язують із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних залишків.

Дефіцит продуктів у Одеській області фіксується на тлі змін в овочевому сегменті, де останніми днями помітно зросла вартість торішньої моркви через скорочення складських запасів і зміну ринкового балансу, передає видання Politeka.

За даними моніторингу торгівлі, виробники реалізують залишки минулого врожаю в межах 13–20 гривень за кілограм. Такі показники свідчать про поступове вичерпання резервів і зсув співвідношення між попитом та доступною пропозицією.

Гуртові оператори та великі мережі активізували закупівельну діяльність. Через це на ринку швидко зникають вільні партії, а обсяг доступного товару скорочується з кожним днем.

Фермерські господарства повідомляють про майже повне використання запасів на зберіганні. Це зменшує кількість постачальників і робить цінову ситуацію більш чутливою до будь-яких коливань попиту.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Одеській області пов’язують із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних залишків, які раніше стримували подорожчання.

Попри нинішнє зростання, актуальні ціни залишаються нижчими, ніж у той самий період минулого року. Аналітики пояснюють це великими стартовими обсягами на початку сезону.

Представники ринку прогнозують відносно стабільну ситуацію найближчим часом. Подальші зміни залежатимуть від швидкості скорочення запасів, умов логістики та появи нових поставок.

Також експерти зазначають, що сезонні фактори й надалі залишатимуться ключовими для формування цінової динаміки в овочевому сегменті регіону.

Джерело: east-fruit

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