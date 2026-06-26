Лише за один тиждень червня Державна екологічна інспекція України виявила колосальні збитки, завдані нашій природі, на суму майже 16 мільйонів гривень.

Поки одні порушники відбуваються дрібними штрафами, справжні «екологічні терористи» на Житомирщині та в Чернівецькій області ризикують сісти за ґрати. Екологи масово фіксують зливання брудних стоків у мальовничі річки та масштабне нищення карпатських лісів. Хто саме потрапив під приціл інспекторів та які суми доведеться викласти паліям і браконьєрам.

Масштабне полювання на екошкідників

З 19 по 25 червня 2026 року екологічні інспектори по всій Україні працювали у посиленому режимі. За цей короткий проміжок часу вони встигли провести 542 рейди та перевірки. Результати виявилися невтішними: зафіксовано сотні порушень, на підставі яких склали 364 адміністративні протоколи.

Щодо грошей, то загальна сума накладених на дрібних порушників штрафів склала 124 тисячі гривень, з яких понад 107 тисяч уже пішли в держбюджет. Окрім цього, екологи змусили винуватців добровільно або через суд повернути державі понад 7,7 мільйона гривень за старі гріхи. Проте справжні масштаби катастрофи ховаються у нових підрахунках: сума свіжих збитків за тиждень сягнула астрономічних 15 мільйонів 961 тисячі гривень. Найбільше відзначилися два регіони України.



Житомирщина: підводні хімічні атаки на місцеві річки

Отруєння річки Ірша

У селищі Іршанськ Коростенського району місцеве підприємство влаштувало природі справжній токсичний душ. Інспектори Поліського округу зафіксували, що у річку Ірша (яка є притокою Тетерева і впадає в Дніпро) масово зливали брудні стічні води. Аналізи показали, що концентрація шкідливих речовин у цих стоках перевищувала всі можливі норми. За це екологи нарахували підприємству понад 1,64 мільйона гривень збитків. Справою вже займаються правоохоронці.



Токсичний удар по річці Уж

Схожа біда спіткала й річку Уж, що протікає в межах села Вороневе тієї ж Коростенської громади. Тут масштаби забруднення виявилися ще більшими. За наднормативний злив хімікатів та бруду зі стічними водами екологічна інспекція виставила рахунок на 2,74 мільйона гривень. Матеріали щодо обох випадків на Житомирщині наразі екстрено готують для передачі в поліцію — порушникам загрожує кримінальна відповідальність.



Буковина: лисі Карпати та «чорні лісоруби»



Нищення столітніх ялин у селі Шепіт



Не менш трагічна ситуація склалася в Чернівецькій області, де екоінспектори Карпатського округу виявили масове нищення карпатського лісу за межами села Шепіт Вижницького району. Браконьєри, яких наразі намагається встановити слідство, безжально вирубали живі, зелені ялини. Збитки від цієї «роботи» оцінили у 3,54 мільйона гривень.



Погром під Середнім Майданом



Проте справжній рекорд за нахабством встановили лісоруби біля села Середній Майдан у тому ж Вижницькому районі. Там невідомі особи влаштували тотальну вирубку дерев різних порід, завдавши природі збитків на шалену суму — 6,18 мільйона гривень.



Загалом за вихідні Буковина втратила лісу майже на 10 мільйонів. Екологи вже направили офіційні повідомлення про злочин до Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області. Тепер черга за правоохоронцями, які мають знайти тих, хто заробляє на лисих карпатських схилах.