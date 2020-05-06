У цьому році масових заходів на честь закінчення Другої світової війни в Україні не буде

Про це на засіданні уряду оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він повідомив, що масові заходи, заплановані на 8 і 9 травня, були скасовані у зв'язку з карантином.

У той же час голова уряду повідомив, що українських ветеранів війни привітають в індивідуальному порядку. У зв'язку з цим він звернувся до регіональної влади.

«Єдине прохання до голів обласних державних адміністрацій - особисто чи на рівні заступників забезпечити індивідуальне вшанування ветеранів Другої світової війни, які є в областях, в цьому році», - закликав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив своїх колег приїхати до Мінська.

Він підкреслив, що глави країн колишнього Радянського Союзу отримали пропозицію приїхати до Мінська на парад Перемоги.

"Публічно запрошую глав держав, хоча б колишнього Союзу, приїхати до Мінська", - заявив президент.

При цьому Лукашенко нагадав про те, що Білорусь є найбільш постраждалої республікою в результаті Другої світової війни.

"Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар. Це сама постраждала республіка - живий пам'ятник війні", - додав він.

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