Він вважає, що проблема українців саме в цьому

Український музикант Олег Скрипка вважає, що ніякого історичного братерства між українцями, росіянами та білорусами



За його словами, треба мерщій викорінювати таке думки.

По-перше, ми з ними не брати ніякі і це історичний факт - ми не брати. Там є якісь домішки української крові у росіян, а насправді історія там абсолютна інша. Ця історія братерства українського, білоруського і російського народів - це повна брехня і на ній все базується. А потім розгортається вся інша ідеологічна картинка. І від цього всі проблеми. І поки цю брехливу інформацію не приберуть з мізків людей - нічого нормального не буде", - переконаний музикант.

Російський журналіст і телеведучий Володимир Познер дотримується схожої думки. За його словами, після візитів в Україну до подій на Донбасі, відчуття того, що це – братський народ, у нього не виникло.

Познер стверджує, що все це «братання» – частина радянської пропаганди, оскільки далеко не всі українці мирилися зі статусом «молодшого брата».

А ось український футболіст Рустам Худжамов вважає, що Україні взагалі треба розірвати всі відносини з РФ, бо вони "повбивали багато українців".

"Найдієвіший з такими людьми – залишити їх і не чіпати", - зазначив він.

Нагадаємо, що Ліна Костенко та Олег Скрипка жорстко обложили президента: «політична біжутерія не потрібна».

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