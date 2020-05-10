У МОЗ розкрили, коли в Україні ймовірно запрацює метро, людям дозволять ходити без масок і не потрібно буде дотримуватися обов'язкової соціальної дистанції

Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що масковий режим, за умови, що епідемія почне вщухати, може завершитися вже до кінця літа, передає "РБК-Україна".

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невід'ємним другом до кінця цього року", - заявив Ляшко.

Що стосується запуску метро, Ляшко підкреслив, що ситуація цілком залежить від епідеміологічної ситуації. Відновлювати роботу цього виду транспорту планується на четвертому етапі виходу з карантину, коли протягом 10 днів поспіль кількість нових не пов'язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж 5 на область.

Крім того, головний санлікар нагадав, що наступний перегляд карантину відбудеться 22 травня.

"Поки буде карантин, до тих пір ми будемо в масках, з антисептиками і соціальною дистанцією. Іншого виходу немає", - додав Ляшко.

Раніше ми повідомляли, з 11 травня почнуть действать деякі послаблення обмежень. Зокрема, запрацюють ринки, відкриються перукарні, магазини техніки, стоматології, людям дозволять гуляти в парках. Правда, при цьому збережеться масковий режим, дистанція 1,5 метра, обов'язкова санобробка.

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