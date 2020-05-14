Український режисер Сергій Лозниця запропонував несподіване рішення по вирішенню конфлікту на Донбасі

Так, лауреат премії "Каннського кінофестивалю" зазначив, що Донбас Україні не відновити без допомоги "третьої сторони". Місію цю варто покласти на представників міжнародних організацій або Європейського союзу.

Такою думкою він поділився в 2018 році в інтерв'ю для журналістів видання Українська правда.

"Точно – не Україна, і вже тим більше – не Росія. Це можуть бути представники міжнародних організацій або Європейського союзу. Відновленням Донбасу, облаштуванням суспільного життя, тобто, суто бюрократичними обов'язками повинні займатися люди, які не мають відношення до цього конфлікту", - зазначив Лозниця.

Він також попередив, що в тому випадку, коли Донбас повернеться в Україну місцеве населення може влаштувати серйозний опір.

"Якщо ж цей контроль візьме на себе українська влада, то з боку місцевого населення, цілком ймовірно, буде серйозний опір, тому що є проблема ідеологічного забарвлення", - пояснив він.

Тим не менш, першим кроком до відновлення регіону режисер вважає необхідність чітко розділити кордону України і Росії.

"Для початку необхідно поставити українських прикордонників на кордон України з Росією на Донбасі, щоб відсікти цю територію від транзиту з РФ. А далі займатися відновленням регіону на всіх рівнях", - зазначив Лозниця.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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