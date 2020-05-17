Гумористи зі студії "Квартал 95" їдко висміяли президента Володимира Зеленського після повторного блокування російських соцмереж
Як повідомляє Politeka.net, актори обговорили рішення глави держави в ефірі програми "Чисто News" від 16 травня (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).
Напередодні Володимир Зеленський продовжив заборону на доступ до російських ресурсів в Україні, включаючи популярні соцмережі "Вконтакте" і "Однокласники", хоча раніше був проти таких заходів. Артисти назвали несподівану причину, чому президент змінив свою думку.
"Можливо, президент просто забув свій пароль від "Однокласників", - з іронією припустив Степан Казанін.
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Його колега Ірина Сопонару жартома розповіла, як українці призвичаїлися використовувати заборона з своїх інтересах:
"Дізнавшись цю новину, активісти вже почали збір грошей, щоб замість вивісок ресторані "Велюр" і гіпермаркеті Епіцентр повісити "Однокласники" і "ВКонтакте", тому що це єдиний шанс заблокувати їх роботу під час карантину".
Як заявив Степан Казанін, рішення Володимира Зеленського оцінив його попередник Петро Порошенко, який в 2017 році вперше розпорядився заблокувати доступ до російських ресурсів.
"Петро Порошенко похвалив це рішення президента. Іншими словами, Петро Олексійович поставив Зеленському п'ятірочку", - зазначив Казанін.
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