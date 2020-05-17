Стало відомо, на скільки подорожчають маршрутки та автобуси

В Україні подорожчає проїзд в автобусах і маршрутках на тлі карантину

В ЗМІ з'явилася інформація про те, що міські перевізники і власники міжміських автобусів вже заявляють: підвищення вартості через карантинні обмеження не минути. Про це пише Сегодня.

"Це економічно обґрунтовано, адже за рейс маршрутка перевезе менше пасажирів, а витрати на паливо ті ж, та і зарплату персоналу зменшувати не вийде – водії та механіки звільняться, – розповів директор транспортної фірми Микола Бацан.

Він відзначив, що менше 10 грн з людини не вийде (до карантину там було 7 грн).

При цьому інші столичні маршрутники повідомили, що ціни виростуть мінімум до 15 гривень, а на довгих маршрутах – до 20 грн.

Що стосується міжміських перевізників, то великі автопідприємства поки відмовчуються, а от приватники вже прикидають ціну.

«У мене два Mercedes Sprinter, в кожному 18 місць. Раніше возили з напарником кожен день людей в Київ і назад. За карантинним нормам тепер можу взяти максимум 12 пасажирів, кожен буде сидіти окремо. Навскидку – проїзд подорожчає в 1,5 рази, зі 100 до 150 грн з людини", - розповів один приватний підприємець по імені Андрій.

Багато пасажири готові на все, в тому числі і переплачувати за проїзд, але лише б була можливість без проблем доїхати в потрібне місце..

"На міський транспорт надії мало, лише маршрутки. Готовий сплатити подвійний тариф проти нинішнього, тільки б їх запустили. Але, звичайно, платити тільки за сидяче місце", - заявив мешканець столиці, проживаю на Троєщині.

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