В Україні подорожчає проїзд в автобусах і маршрутках на тлі карантину
В ЗМІ з'явилася інформація про те, що міські перевізники і власники міжміських автобусів вже заявляють: підвищення вартості через карантинні обмеження не минути. Про це пише Сегодня.
"Це економічно обґрунтовано, адже за рейс маршрутка перевезе менше пасажирів, а витрати на паливо ті ж, та і зарплату персоналу зменшувати не вийде – водії та механіки звільняться, – розповів директор транспортної фірми Микола Бацан.
Він відзначив, що менше 10 грн з людини не вийде (до карантину там було 7 грн).
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При цьому інші столичні маршрутники повідомили, що ціни виростуть мінімум до 15 гривень, а на довгих маршрутах – до 20 грн.
Що стосується міжміських перевізників, то великі автопідприємства поки відмовчуються, а от приватники вже прикидають ціну.
«У мене два Mercedes Sprinter, в кожному 18 місць. Раніше возили з напарником кожен день людей в Київ і назад. За карантинним нормам тепер можу взяти максимум 12 пасажирів, кожен буде сидіти окремо. Навскидку – проїзд подорожчає в 1,5 рази, зі 100 до 150 грн з людини", - розповів один приватний підприємець по імені Андрій.
Багато пасажири готові на все, в тому числі і переплачувати за проїзд, але лише б була можливість без проблем доїхати в потрібне місце..
"На міський транспорт надії мало, лише маршрутки. Готовий сплатити подвійний тариф проти нинішнього, тільки б їх запустили. Але, звичайно, платити тільки за сидяче місце", - заявив мешканець столиці, проживаю на Троєщині.
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