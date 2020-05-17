Незважаючи на заяви уряду відновлення міжнародних авіарейсів в травні не буде

Зокрема, компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня. Таке рішення було прийнято у зв'язку плачевних прогнозом через китайського вірусу. Про це написав на своїй сторінці в Фейсбук президент компанії «МАУ» Євген Дихне передає Politeka.net

"Сьогодні багато хто задається питанням - чому ми закрили продаж на сайті до 1 липня. Відповідь проста: ми аналізуємо те, що відбувається в країнах нашої потенційної маршрутної мережі, а також ситуацію в Україні (право на свободу переміщення за туристичними візами і загальне економічне становище населення країни). Наш прогноз плачевний і Україна є частиною глобального тренда ", - написав він.

Дихне пояснив, що через епідемію авіаційна галузь вийде на заплановані на 2020 рік показники тільки у 2023 році.

При цьому він зазначив, що прибуток авіакомпаній в 2020 році знизиться на 314 млрд доларів.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій раніше заявляв, що Україна готова відновлювати авіасполучення з тими країнами, які будуть готові приймати українців.

Вже зараз деякі країни частково відновили авіаперевезення. Наприклад, «Чеські авіалінії» з 18 травня запустять рейси з Праги до Амстердам, Париж, Стокгольм і Франкфурт. Вже з 24-25 травня буде дозволено авіасполучення з Києвом та Одесою. Крім цього, авіакомпанія Lufthansa заявила про готовність здійснювати рейси з Києва.

У Мінінфраструктури обіцяли, що рішення України будуть дзеркальними, але можуть відрізнятися по регіонах. При цьому більшість європейських країн готуються відновити польоти з кінця травня.

Нагадаємо, що Одеса на порозі туристичного буму: "Приїде 5 мільйонів".

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