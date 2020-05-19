Відомий російський режисер Андрій Кончаловський зробив скандальну заяву про Україну
Так він заявив, що захоплення Росією українського півострова Крим є правильним ходом, а українці скоро зрозуміють, що Україна ніколи не зможе стати частиною Європи.
Таку думку висловив російський режисер Андрій Кончаловський, 2017 року в інтерв'ю виданню Белсат.
Курс долара в зоні ризику, українців приголомшили новим прогнозом: "В найближчі місяць-півтора..."
Мокра Надія Мейхер без білизни ледве втримала пишні форми, гарячі кадри: «Потяг...»
Кончіта Вурст здивувала образом на Євробаченні-2020, співачку просто не впізнати: "Цукерочка на ніжках"
"Притягнув з Києва молодицю": Пугачова прийшла в лють через роман Корольової, скандальні подробиці
"Просто сказати, що держава — це Володимир Путін. Безсумнівно, це і Путін. Але зараз ще мало держави в державі. Треба ще дужче, на мій погляд. Тим не менш, країна перестала кульгати десь, її можна сприймати як серйозну політичну, та не тільки, силу в світі. РФ перестали ігнорувати", - заявив Кончаловський.
За його словами, вторгненням в Крим Росія показала свою силу.
"Донбас тут ні при чому. Донбас — не частина Росії. Донбас — частина російської культури. А Крим — це територіально частина Росії... Я там був. Я знімав кіно... Я дуже люблю Крим. Я там провів більшу частину дитинства. Я думаю, що це був єдиний правильний сьогодні хід", зазначив Кончаловський.
Режисер висловив сподівання щодо "прозріння" українського народу. За його словами, Україна нібито ніколи не зможе стати Європою, тому пора з цим змиритися.
"Я сподіваюсь, що український народ теж прозріє: те, що Україна може стати європейською країною — це така ж ілюзія, як і те що Росія може стати європейською країною… Я думаю, що зараз в Росії немає потреби мобілізуватися. Мобілізуватися — тобто "Батьківщина в небезпеці". А Батьківщина поки, слава богу, не в небезпеці. Я думаю, ми не збираємося воювати", зазначив режисер.
Нагадаємо, що Кончаловський повідав, хто порушив "сімейну ідилію" України і РФ
Як повідомляла Politeka, режисер Кончаловський цинічно поріднив українців з росіянами
Також Politeka писала, Кончаловський вирішив повчити життя "заблукалих українців"