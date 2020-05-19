Відомий російський режисер Андрій Кончаловський зробив скандальну заяву про Україну

Так він заявив, що захоплення Росією українського півострова Крим є правильним ходом, а українці скоро зрозуміють, що Україна ніколи не зможе стати частиною Європи.

Таку думку висловив російський режисер Андрій Кончаловський, 2017 року в інтерв'ю виданню Белсат.

"Просто сказати, що держава — це Володимир Путін. Безсумнівно, це і Путін. Але зараз ще мало держави в державі. Треба ще дужче, на мій погляд. Тим не менш, країна перестала кульгати десь, її можна сприймати як серйозну політичну, та не тільки, силу в світі. РФ перестали ігнорувати", - заявив Кончаловський.

За його словами, вторгненням в Крим Росія показала свою силу.

"Донбас тут ні при чому. Донбас — не частина Росії. Донбас — частина російської культури. А Крим — це територіально частина Росії... Я там був. Я знімав кіно... Я дуже люблю Крим. Я там провів більшу частину дитинства. Я думаю, що це був єдиний правильний сьогодні хід", зазначив Кончаловський.

Режисер висловив сподівання щодо "прозріння" українського народу. За його словами, Україна нібито ніколи не зможе стати Європою, тому пора з цим змиритися.

"Я сподіваюсь, що український народ теж прозріє: те, що Україна може стати європейською країною — це така ж ілюзія, як і те що Росія може стати європейською країною… Я думаю, що зараз в Росії немає потреби мобілізуватися. Мобілізуватися — тобто "Батьківщина в небезпеці". А Батьківщина поки, слава богу, не в небезпеці. Я думаю, ми не збираємося воювати", зазначив режисер.

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