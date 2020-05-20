Українські парламентарі визначилися з рішенням щодо виходу на пенсію жінок в 55 років

Як повідомляє Politeka, відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

Так, 264 народних депутата проголосували за відхилення проекту закону №0972 «Про внесення змін до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», який передбачав, що до 2022 року українки зможуть вийти на пенсію в 55 років, якщо до цього часу у них буде 30 років робочого стажу.

Уточнимо, що в стіни парламенту проект документа потрапив ще в 2014 році, після чого довгий час перекладався з кабінету в кабінет. В результаті, отримано парламентом він був у серпні минулого року.

Також слід звернути увагу, що «під купол» проект документа потрапив разом з правками президента. У ньому говориться, що для реалізації цієї ініціативи в бюджеті просто немає коштів.

Таким чином, влада як би говорить жінкам: "чекайте до 59,6 років".

Як повідомлялося раніше, Україна зіткнулася з нестачею внесків у Пенсійний фонд. Про це попередила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна під час зустрічі з питань пенсійного страхування.

За її словами, в Україні треба ввести таку накопичувальну пенсійну систему, при якій внески будуть взносить як працівник, так і роботодавець.

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