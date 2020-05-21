Телеведуча Алла Мазур повідомила українцям про повернення до роботи після тривалої боротьби з раком

Як повідомляє Politeka.net, журналістка поділилася радісною новиною на своїй сторінці в Facebook.

У листопаді 2019 року Алла Мазур пішла з телеефірів з-за злоякісної пухлини, а тепер повідомляє про значні успіхи. За словами ведучої, скоро вона знову повернеться на екрани до улюблених колегам.

"Ми знову разом! Основна частина лікування позаду, прогнози хороші. До медиків звернулася вчасно - показала операція. Сили відновлюються. І можу нарешті повернутися до улюбленої справи) В команду ТСН-тижня: з якої не втрачали зв'язку ні на день. І в студію: де весь цей час були на інформаційній передовий мої улюблені колеги", - повідомила Алла Мазур.

Журналістка звернулася до всіх українців з проханням поберегти своє здоров'я під час епідемії китайського вірусу. Вона нагадала, що зі зняттям карантинних обмежень небезпека нікуди не зникла. Зокрема, Алла Мазур попросила бути відповідальними і користуватися засобами захисту.

Ведуча нагадала, що найсильніше хвороба загрожує тільки що видужалий або людям зі слабким імунітетом. Для кожного з них будь-яка зустріч з вірусом може виявитися фатальною.

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