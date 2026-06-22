Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, у чому взагалі суть скандалу з орденом Білого Орла і чому Зеленський відмовився від нагороди сам, а минулі президенти України його в цьому підтримали, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Навроцький – не проросійський, але він наїжджає на Україну через Волинь, він взагалі зробив собі ім'я на історичних питаннях, просувається у Польщі як історик, а на противагу є Туск і його ліберальна компанія. Але не просто так, наголошує він, історія з орденом Білого Орла з'явилася, затихла і знову розгорілася.

«Справа не у російських агентах. росія потім розкручує цей скандал, у мене немає сумнівів, але вона не могла б це запустити. А є люди, які могли б цей скандал ініціювати. І я думаю, на жаль, Навроцький виступає тут тараном однієї групи людей, і тоді це багато що пояснює. Пояснює, зокрема, солідарність наших президентів. І суть не особисто у Трампі, але поруч із Трампом є угруповання шахраїв і злодіїв – Венс, який теж зараз є дахом цього угруповання, Віткофф і Кушнер», – пояснює Михайло Шейтельман.

Як він нагадує, Зеленський пережив не одну атаку з Білого дому, адже після скандалу в Овальному кабінеті були заяви про диктатора, про рейтинг 4%, а тепер президент Польщі позбавляє його ордена Білого Орла після візиту до США на День народження Трампа, де той, звичайно, бачився з Венсом і Віткоффом. Венс же, продовжує експерт, намагається привести трампістів до влади у Європі, наприклад, він підтримував Орбана в Угорщині, Джорджеску в Румунії, «АдН» у Німеччині, і тепер він хоче взяти Навроцького до MAGA, пропонує йому допомогу на парламентських виборах у Польщі в обмін на такий удар по Зеленському. Мета була в тому, пояснює він, щоб натиснути на Зеленського, змістити його в Україні і підписати здачу Донбасу, можливо, про цей план потім буде більше відомо, але поки що, як ми бачимо, нічого не вийшло.

«Немає у цього угрупування шахраїв і злодіїв методів проти нас. А вони спробували нас зачепити в чергове, відчули, що можуть зараз на цій темі. А давайте ми так ударимо і Навроцького заберемо собі. У Навроцького в Україні не вийде, але в Польщі може вийти. Він зможе довкола себе зараз теж когось консолідувати, свої бали заробив, подивимося, як там розгорнеться все у Польщі. Ми бачили, що підтримка Трампа призвела до поразки Орбана, але водночас підтримка Трампа призвела до перемоги Пашиняна, тобто, незважаючи на підтримку Трампа. По-різному може бути. Але ось моє вам політтехнологічне слово, історія виглядає ось так», – підсумовує Михайло Шейтельман.

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