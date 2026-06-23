Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області виступає як тимчасове рішення для людей, готових поєднувати проживання з доглядом за територією та базовими побутовими обов’язками.

Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області пропонують власники приватних будинків у містах і селах регіону, надаючи переселенцям можливість проживання в обмін на догляд за господарством і побутову участь, передає Politeka.

Йдеться про формат взаємодії, де нерухомість передається для користування без орендної оплати. Водночас мешканці беруть на себе підтримання порядку, дрібні роботи та щоденні побутові обов’язки.

У Жмеринському районі, зокрема в селі Потоки, доступний будинок із кількома кімнатами та присадибною територією. Об’єкт не має підключення до газу та центрального водопроводу, проте оснащений криницею, пічним опаленням, господарськими спорудами й садом.

Ще один варіант розміщений у селі Гонорівка Ямпільського району. Там пропонують житлове приміщення з кількома кімнатами, пічним обігрівом і земельною ділянкою, придатною для ведення невеликого господарства.

У Вінниці доступна окрема кімната в цегляному будинку. Проживання передбачене для літньої жінки або подружжя пенсійного віку. У помешканні є вода, пічне опалення, невелика ділянка поруч, а санвузол розташований у дворі.

У цьому форматі безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області виступає як тимчасове рішення для людей, готових поєднувати проживання з доглядом за територією та базовими побутовими обов’язками.

Такі пропозиції формуються на основі домовленостей між власниками будинків і переселенцями без орендних платежів, але з чітким розподілом щоденних обов’язків.

Попит на подібні варіанти залишається сталим, особливо серед родин, які шукають довготривале проживання з мінімальними витратами та базовими умовами побуту.

Джерело: Допомагай

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