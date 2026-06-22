Подорожчання проїзду у Львові пояснюють зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування рухомого складу та загальне утримання маршрутної мережі.

Подорожчання проїзду у Львові зафіксовано після запуску оновленої тарифної системи, яка почала діяти в межах усієї мережі міського громадського транспорту, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися як мешканців, так і гостей Львову, адже остаточна вартість поїздки тепер напряму залежить від способу розрахунку під час посадки. У місті запровадили кілька варіантів оплати, кожен із яких має власний тарифний рівень.

Найвищою залишається ціна при готівковому розрахунку — 30 гривень за одну поїздку. Цей формат поступово втрачає популярність, однак усе ще використовується частиною пасажирів.

При оплаті банківською карткою вартість нижча — 26 гривень. Такий варіант розглядається як проміжний і доволі поширений серед містян завдяки зручності та швидкості розрахунку.

Ще дешевший тариф передбачено для цифрових рішень — через мобільні застосунки або транспортні картки. У цьому випадку поїздка коштує 23 гривні, що стимулює перехід до безготівкових сервісів.

Для студентів діє окрема система знижок. За наявності персоналізованої транспортної картки вартість становить 11,5 гривні, що суттєво зменшує витрати на щоденні пересування.

У міській інфраструктурі подорожчання проїзду у Львові пояснюють зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування рухомого складу та загальне утримання маршрутної мережі. Подібні коригування тарифів уже спостерігаються і в інших великих містах країни.

Для порівняння, у Києві діє інша структура розрахунків у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах, де також активно впроваджуються стимули для безготівкових платежів.

У міській владі наголошують, що оновлена тарифна модель має забезпечити стабільну роботу перевізників і дозволити зберегти регулярність руху без скорочення маршрутної мережі.

Також зазначається, що подальші зміни у вартості проїзду можуть залежати від економічної ситуації та рівня витрат у сфері громадських перевезень, які перебувають під постійним моніторингом.

Джерело: fakty

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