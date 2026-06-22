Подорожчання продуктів в Одесі проявляється через стабільне, але помітне підвищення вартості базових товарів, які щоденно формують витрати домогосподарств.

Подорожчання продуктів в Одесі фіксується у кількох ключових категоріях споживчого кошика, зокрема в сегментах бакалії, м’ясних виробів і риби у роздрібних мережах міста, передає Politeka.

У категорії рослинної олії «Олейна» рафінована (850 мл) середня ціна наразі становить близько 96,82 грн. У різних мережах показники коливаються від 91,30 грн до 105,50 грн, залежно від магазину. Порівняно з попереднім місяцем, коли середній рівень був близько 95,83 грн, зафіксовано поступове зростання.

У цьому контексті Подорожчання продуктів в Одесі проявляється через стабільне, але помітне підвищення вартості базових товарів, які щоденно формують витрати домогосподарств.

У сегменті м’ясної продукції ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) демонструють більш різку динаміку. Середня ціна наразі становить близько 832,15 грн, тоді як у травні показник був на рівні 753,78 грн. У торгових мережах вартість коливається від 740,94 грн до 889,00 грн залежно від точки продажу.

Рибна категорія також показує зростання. Короп патраний (1 кг) у середньому коштує 369,50 грн, тоді як місяцем раніше рівень становив близько 337,78 грн. У різних мережах ціна варіюється в межах 349,00–390,00 грн.

Загалом цінова динаміка вказує на нерівномірне зростання: частина товарів дорожчає поступово, інша демонструє різкіші коливання залежно від постачання та торгової політики мереж.

Аналітичні дані свідчать, що зміни формуються під впливом закупівельних цін, логістичних витрат і сезонних факторів, які безпосередньо відображаються на роздрібному ринку.

Джерело: Мінфін

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