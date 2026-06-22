Зазначені доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області оформлюються виключно за заявою, автоматичне нарахування не застосовується.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачені для колишніх військовослужбовців, які не працюють та утримують непрацездатних членів сім’ї, згідно з чинними нормами, передає Politeka.

Механізм охоплює громадян, що проходили службу у Збройних силах або інших силових підрозділах. Строковики до цієї категорії не включаються, окремих умов для них не встановлено.

За даними Пенсійний фонд України, щомісячна надбавка становить орієнтовно 1297 гривень на кожну особу, яка перебуває на утриманні. Сума додається до базового забезпечення, сформованого за вислугу або стан здоров’я.

Обов’язковим фактором виступає підтвердження фактичної опіки над людиною без працездатності. До таких випадків відносять літніх батьків, партнера або інших родичів відповідно до правил.

Коли утриманців декілька, виплата зростає пропорційно їх кількості. Розрахунок виконується індивідуально після аналізу конкретних сімейних обставин.

Зазначені доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області оформлюються виключно за заявою, автоматичне нарахування не застосовується.

Пакет документів зазвичай містить посвідчення особи, податковий номер, підтвердження родинного зв’язку та медичні довідки щодо стану утримуваної людини. Точність даних впливає на тривалість розгляду звернення.

Остаточне рішення ухвалюється після перевірки поданих матеріалів та відповідності вимогам чинних правил соціального забезпечення.

Детальні роз’яснення щодо порядку оформлення доступні в органах, що відповідають за пенсійне забезпечення.

Джерело: obozrevatel

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.