У Пенсійному фонді наголошують, що зазначена грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області не призначається автоматично.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається лише українцям, що належать до певних критеріїв, пише Politeka.net.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що певна категорія громадян похилого віку може розраховувати на щомісячну грошову допомогу у розмірі 40% від мінімальної пенсії. Йдеться про самотніх пенсіонерів, які досягли поважного віку та потребують стороннього догляду через стан здоров’я. Виплата регулюється нормами закону №1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Право на так звану «допомогу на догляд» у Дніпропетровській області надається лише за одночасного виконання кількох умов. Насамперед особа має досягти 80-річного віку та отримувати пенсію за віком.

Окрім того, пенсіонер повинен проживати самотньо, не мати працездатних родичів, які зобов’язані здійснювати догляд, а також мати офіційний медичний висновок лікарсько-консультативної комісії, що підтверджує потребу в постійному сторонньому догляді.

У 2026 році розмір такої грошової допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого станом на 1 січня.

Після оновлення показника до 2 595 гривень щомісячна підтримки для пенсіонерів віком від 80 років зросла до 1 038 гривень. Для порівняння, у 2025 році цей розмір складав 944 гривні.

У Пенсійному фонді наголошують, що зазначена допомога не призначається автоматично. Для її оформлення громадянин має самостійно ініціювати процедуру та підтвердити право на виплату.

Спершу необхідно звернутися до медичного закладу та отримати висновок про потребу в догляді. Після цього пенсіонер подає заяву до територіального органу ПФУ, додавши пакет документів, зокрема паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медичну довідку про потребу в постійному догляді, а також довідку про відсутність інших аналогічних виплат.

Після перевірки документів Пенсійний фонд ухвалює рішення щодо призначення підтримки та включає її до щомісячних пенсійних нарахувань.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: яка нова проблема виникла на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто і за яких умов може втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як було змінено ціни в магазинах.