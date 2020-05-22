Український скрипаль Василь Попадюк висловився про різницю життя в Україні та в Канаді



Своїми думками він поділився в інтерв'ю "Гордону".

Відразу відзначити, що ще в 1997 рік емігрував в Канаду, але періодично приїжджає на батьківщину.

Перш за все, він назвав головну причину, за якою Україна пригальмувала розвиток.

"Ніяк не відпускає совкове минуле. Хоча молодь вже нова, але не вистачає порядку. Бардак. Старе заважає новому. Є відгомони старого менталітету: поцупити те, що погано лежить. Все це дивно. Люди в Україні мудрі, розумні, але незрозуміло, чому живуть гірше, ніж десь. Завжди цікавіше спостерігати за змінами. Коли приїздив з Канади, думав: "Так, Україні далеко". А зараз багато в чому вона пішла вперед, навіть переплюнула", - зазначив він.

За словами Попадюка, Україну йому було нелегко, але "там хоча б чесно можна працювати".

"не Можна сказати, що там все так райдужно і немає ніяких проблем. Але, наприклад, на дорогах всі рівні – від прем'єр-міністра до бомжа. Всі їздять за правилами. Поліцейського підкупити неможливо – у в'язницю потрапиш. Але, якщо поліцейські особисто знають порушника, можуть закрити очі на щось", - розповів артист.

У той же час, він не розуміє, в чому відмінність між українцями, які живуть в Канаді і на батьківщині.

"У мене все одно залишилося моє минуле в свідомості. А ось мої діти – зовсім інші. І дружина вже теж. Вони не уявляють, як не заплатити податки, адже ці виплати взаємопов'язані з медициною, дорогами. У людей свідомість зовсім інше. Взагалі, 125 років в Канаді живуть українці. Шість поколінь. В Україні ті ж українці, але живуть гірше. Незрозуміло чому", - уклав він.



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"Ніде, ні в одній газеті, ні в одному журналі я не читав, що говорять про правих радикалів, які на сьогодні мають якісь преференції в українському уряді. Мова не йде про Україну, про український народ. Приберіть правих радикалів, дайте статус російської мови і відродіть всі парламентські партії. Виконайте три умови - більше нічого. І Росія, може, Крим і віддасть вам",- вважає співак.

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