Українців попередили про планові графіки відключення світла, які енергетики запланували у Запоріжжі на 4 та 5 серпня, пише Politeka.net.
У Запоріжжі продовжаться планові роботи з модернізації та технічного обслуговування електромереж. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання, покращення роботи енергообладнання та зниження ризику аварійних знеструмлень у майбутньому.
У «Запоріжжяобленерго» повідомили, 4 серпня один із етапів планових відключень триватиме з 09:00 до 17:00 години. На час проведення ремонтних робіт без електроенергії тимчасово залишаться будинки, що розташовані за такими адресами:
- Володимира Грищенка (Волгоградська): 27, 29, 31, 9
- Володимира Мономаха (Олександра Невського): 223-249, 228-246
- Гоголя: 118
- Гуляйпільська (Брянська): 2А, 6
- Залізнична: 1б, 3, 4(4эт)
- Запорізька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6
- Історична: 18, 18А, 18Б
- Любисткова (Ударна): 10, 10а, 12-36, 42/1, 44-62, 13-61, 63, 69, 71, 71а, 74, 76, 75, 77, 79, 78-108
- Миколи Ласточкіна (Чапаєва): 129, 131, 133, 204а, 204б, 204-224
- Насосна: 39-61
- Оптимістична: 16
- Павлокічкаська: 13
- Університетська (Жуковського): 78 (4 пов), 80,82 (4 пов)
- Фільтрова: 34-42
- Харківська: 3, 5, 4-28, 5а, 7-15, 19-29
- Шкільна: 30, 32, 34, 36
- пров. Мостовий: 9-25
- пров. Плавневий: 3, 3а
- пров. Суміжний: 2-20
5 серпня заплановано ще новий етап ремонтних робіт, який проходитиме з 09:00 до 17:00 години. У цей період також буде тимчасово припинено електропостачання для мешканців низки будинків за визначеними адресами:
- Автоклубна (Виборзька): 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56
- Аеродромна: 27-33, 30-36
- Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 208-262
- Білігорська: 4-16
- Білогірська: 3-15
- Володимира Мономаха (Олександра Невського): 199-221
- Вуглегірська: 22-52, 25-49
- Гостинна: 10, 6, 8
- Запорізька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6
- Леоніда Каденюка (Чкалова): 69-73
- Лівобережна (Єнісейська): 1, 2, 3, 4, 6А
- Літакова: 28-50, 29а, 33-39
- Марини Дацило (Павленка): 8
- Мирна: 1-15
- Новоселівська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15
- Перспективна: 10, 39, 41
- Польова: 35-43, 44-68, 47-65
- Поштова: 109, 115, 117, 133, 133б
- Приходська (Комунарівська): 43
- Промислова: 27-39, 28-38
- Реконструктивна: 28а
- Святого Миколая (Артема): 103, 105, 82-94, 91-101, 96, 98
- Слобідська (Пролетарська): 29, 31-41, 42, 44, 46, 43
- Снайперська: 36, 36а, 39, 40, 42, 41-61, 46-50, 48
- Тепла: 30-46
- Фізкультурна: 27-37, 28-38
- Фільтрова: 29-41, 44-58
- Фінансова: 116, 126-174, 145-213
- Фортечна: 30-38, 40б, 40, 42 (40а, 40в, 40г? ), 45, 45 (п.1-5), 45 (п.6-8)
- Червоної калини (Красноградська): 25-51, 26-52
- Шкільна: 25, 25 (п.1-5), 25 (п.6-8), 25 (п.9-12), 30, 32, 34, 36
- Ясельна: 15а, 15-21, 25-31, 20-44, 23
- пров. Туристський: 5.
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