Графіки відключення світла у Запоріжжі на 4 та 5 серпня будуть тривати через профілактичні та ремонтні роботи.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, які енергетики запланували у Запоріжжі на 4 та 5 серпня, пише Politeka.net.

У Запоріжжі продовжаться планові роботи з модернізації та технічного обслуговування електромереж. Ці заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання, покращення роботи енергообладнання та зниження ризику аварійних знеструмлень у майбутньому.

У «Запоріжжяобленерго» повідомили, 4 серпня один із етапів планових відключень триватиме з 09:00 до 17:00 години. На час проведення ремонтних робіт без електроенергії тимчасово залишаться будинки, що розташовані за такими адресами:

Володимира Грищенка (Волгоградська): 27, 29, 31, 9

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 223-249, 228-246

Гоголя: 118

Гуляйпільська (Брянська): 2А, 6

Залізнична: 1б, 3, 4(4эт)

Запорізька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6

Історична: 18, 18А, 18Б

Любисткова (Ударна): 10, 10а, 12-36, 42/1, 44-62, 13-61, 63, 69, 71, 71а, 74, 76, 75, 77, 79, 78-108

Миколи Ласточкіна (Чапаєва): 129, 131, 133, 204а, 204б, 204-224

Насосна: 39-61

Оптимістична: 16

Павлокічкаська: 13

Університетська (Жуковського): 78 (4 пов), 80,82 (4 пов)

Фільтрова: 34-42

Харківська: 3, 5, 4-28, 5а, 7-15, 19-29

Шкільна: 30, 32, 34, 36

пров. Мостовий: 9-25

пров. Плавневий: 3, 3а

пров. Суміжний: 2-20

5 серпня заплановано ще новий етап ремонтних робіт, який проходитиме з 09:00 до 17:00 години. У цей період також буде тимчасово припинено електропостачання для мешканців низки будинків за визначеними адресами:

Автоклубна (Виборзька): 16, 17, 19, 20, 21, 25, 29, 29А, 31, 33, 56

Аеродромна: 27-33, 30-36

Анатолія Солов`яненка (Адмірала Ушакова): 208-262

Білігорська: 4-16

Білогірська: 3-15

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 199-221

Вуглегірська: 22-52, 25-49

Гостинна: 10, 6, 8

Запорізька: 6 (п.1-4), 6 (п.5-7), 6

Леоніда Каденюка (Чкалова): 69-73

Лівобережна (Єнісейська): 1, 2, 3, 4, 6А

Літакова: 28-50, 29а, 33-39

Марини Дацило (Павленка): 8

Мирна: 1-15

Новоселівська: 7, 9, 13, 4-16, 5-15

Перспективна: 10, 39, 41

Польова: 35-43, 44-68, 47-65

Поштова: 109, 115, 117, 133, 133б

Приходська (Комунарівська): 43

Промислова: 27-39, 28-38

Реконструктивна: 28а

Святого Миколая (Артема): 103, 105, 82-94, 91-101, 96, 98

Слобідська (Пролетарська): 29, 31-41, 42, 44, 46, 43

Снайперська: 36, 36а, 39, 40, 42, 41-61, 46-50, 48

Тепла: 30-46

Фізкультурна: 27-37, 28-38

Фільтрова: 29-41, 44-58

Фінансова: 116, 126-174, 145-213

Фортечна: 30-38, 40б, 40, 42 (40а, 40в, 40г? ), 45, 45 (п.1-5), 45 (п.6-8)

Червоної калини (Красноградська): 25-51, 26-52

Шкільна: 25, 25 (п.1-5), 25 (п.6-8), 25 (п.9-12), 30, 32, 34, 36

Ясельна: 15а, 15-21, 25-31, 20-44, 23

пров. Туристський: 5.

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