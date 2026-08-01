Після модернізації мережі «Київстар» у Вінницькій області багато що буде суттєво змінено, тому мешканцям треба бути готовими.

Компанія «Київстар» оголосила про черговий етап модернізації мережі у Вінницькій області, повідомляє Politeka.net.

Починаючи з 4 серпня 2026 року, в окремих містах і районах регіону технологію 3G поступово виведуть з експлуатації, а звільнений частотний ресурс використають для подальшого розвитку мережі 4G.

Інформацію про це оприлюднила сама компанія.

Зміни торкнуться Козятина, а також Гайсинського, Жмеринського, Тульчинського та Хмільницького районів. У компанії зазначають, що модернізація дасть змогу підвищити швидкість мобільного інтернету, покращити стабільність з'єднання та збільшити пропускну здатність мережі.

Оператор пояснює, що відмова від технології 3G є частиною глобального переходу на сучасні стандарти мобільного зв'язку. Подібний підхід уже застосовують провідні телекомунікаційні компанії у світі, поступово спрямовуючи ресурси на розвиток мереж четвертого покоління.

Модернізація мережі «Київстар» у Вінницькій області також означає, що абонентам варто перевірити, чи підтримує їхній мобільний телефон роботу в мережі 4G. Якщо SIM-картка не сумісна з новим стандартом, її можна безкоштовно замінити на USIM у фірмовому магазині оператора. При цьому номер телефону, тарифний план та всі підключені послуги залишаться без змін.

Абонентам також рекомендують увімкнути автоматичний вибір мережі та активувати технологію VoLTE, якщо смартфон підтримує цю функцію. Це забезпечить якісніші голосові дзвінки після завершення модернізації.

У компанії наголошують, що оновлення відбуватиметься поетапно. Після завершення робіт користувачі отримають швидший мобільний інтернет, стабільніше з'єднання та комфортніше користування цифровими сервісами.

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