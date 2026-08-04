Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 серпня запроваджуються у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на об’єктах електромереж.

Українців попередили про графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 серпня, повідомляє видання Politeka.net.

Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, перевірку стану електромереж та заміну зношених елементів інфраструктури. Такі роботи необхідні для підвищення надійності електропостачання, запобігання аваріям і забезпечення стабільної роботи мереж у майбутньому.

Згідно з оприлюдненим графіком, 5 серпня з 07:30 до 18:00 планові знеструмлення відбудуться у місті Жовті Води. На період проведення робіт без електроенергії залишаться окремі будинки за такими адресами:

бульвар Свободи — 33, 33А, 33Д

Березнева — 45

Героїв України — 14–16, 16А, 17–22, 22/2, 23, 26

Європейська — 7–25 (непарні)

Івана Богуна — 26, 77, 77А, 79

Козацької Слави — 1А, 2, 2А, 3А, 4, 6–9, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 21

Паркова — 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 10Г, 12, 14

Франка — 6, 8, 10, 10А, 12–24 (парні), 48

Шевченка — 1–11, 13

У цей самий час, з 08:00 до 18:00, вимикатимуть електрику в населеному пункті Гнатівка. Через виконання технічних робіт електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

Панікахи — 1, 2, 3, 4, 5, 6/А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 43, 45, 47, б/н

Центральна — 36, 38, 39, 40, 41, 42

Лісна — 11

Лісова — 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18/А

Також 5 серпня з 08:00 до 19:00 планові роботи проводитимуться у населеному пункті Новоолександрівка. На час ремонту без світла залишаться окремі споживачі, які проживають за такими адресами:

Новоолександрівка

Костянтина Чорного — 7А

Кутова — 4

Полунична — 6.

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району

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