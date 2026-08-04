Українців попередили про графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 5 серпня, повідомляє видання Politeka.net.
Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання, перевірку стану електромереж та заміну зношених елементів інфраструктури. Такі роботи необхідні для підвищення надійності електропостачання, запобігання аваріям і забезпечення стабільної роботи мереж у майбутньому.
Згідно з оприлюдненим графіком, 5 серпня з 07:30 до 18:00 планові знеструмлення відбудуться у місті Жовті Води. На період проведення робіт без електроенергії залишаться окремі будинки за такими адресами:
- бульвар Свободи — 33, 33А, 33Д
- Березнева — 45
- Героїв України — 14–16, 16А, 17–22, 22/2, 23, 26
- Європейська — 7–25 (непарні)
- Івана Богуна — 26, 77, 77А, 79
- Козацької Слави — 1А, 2, 2А, 3А, 4, 6–9, 11, 13, 13А, 13Б, 15, 17, 17А, 19, 21
- Паркова — 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 10Г, 12, 14
- Франка — 6, 8, 10, 10А, 12–24 (парні), 48
- Шевченка — 1–11, 13
У цей самий час, з 08:00 до 18:00, вимикатимуть електрику в населеному пункті Гнатівка. Через виконання технічних робіт електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:
- Панікахи — 1, 2, 3, 4, 5, 6/А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 39, 43, 45, 47, б/н
- Центральна — 36, 38, 39, 40, 41, 42
- Лісна — 11
- Лісова — 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18/А
Також 5 серпня з 08:00 до 19:00 планові роботи проводитимуться у населеному пункті Новоолександрівка. На час ремонту без світла залишаться окремі споживачі, які проживають за такими адресами:
- Новоолександрівка
- Костянтина Чорного — 7А
- Кутова — 4
- Полунична — 6.
Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"
Джерело: Губиниська селищна територіальна громада
Джерело: Новоолександрівська ОТГ Дніпровського району
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