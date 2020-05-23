Український уряд хоче змінити правила нарахування пенсій громадянам, ввівши три програми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Федерації профспілок України.

Так, проект закону знаходиться етапі громадського обговорення і поки що не зареєстрований у Верховній Раді. Документ передбачає створення трьох професійних пенсійних програм: право на отримання пенсійних виплат до 50 років; отримання пенсійних виплат при досягненні 55 років і можливість взяти участь в накопичувальній системі на умовах, які визначені в колективних договорах, які дадуть можливість отримувати виплати після 55 років.

Уточнюється, що до першої категорії будуть відносити людей, які працюють в особливо важких умовах. До другої тих, хто працює із шкідливими і важкими умовами праці.

Крім того, передбачається зниження розміру єдиного соціального внеску: 15% для першої програми; 7% для другої програми і не менше 3% для третьої програми.

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Нововведення прописані в законопроекті від Мінсоцполітки, торкнуться не всіх. У документі пропонують збирати собі на пенсію українцям віком до 35 років з числа списку претендентів на пільгові виплати.

Мова йде про так званих списках №1 і №2. В них входять, ті українці, які працюють на шкідливих і важких виробництвах: металурги, шахтарі, працівники феросплави і трубних підприємств, енергетики, хімпрому та ін.

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