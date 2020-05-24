Що потрібно знати українцям

Українські банки повертаються до звичної роботи після карантину через китайський вірус

Зокрема, в Україні понад 84% банківських відділень і 93% банкоматів почали працювати в звичайному режимі.

Про це свідчать дані щотижневого огляду НБУ.

В огляді повідомляється, що банки України почали забезпечувати безперебійну роботу відділень, банкоматної мережі і систем онлайн платежів.

НБУ і банки організували доставку готівкової валюти, попит на готівкову валюту задоволений. Крім того, судячи з усього, були зменшені комісії за безготівкові операції.

При цьому індекс фінансового стресу продовжує знижуватися. Обсяги строкових гривневих депозитів і валютних коштів населення з кінця квітня знаходяться практично на незмінному рівні. Гривневі кошти населення протягом кількох тижнів перевищують рівень до початку відтоку.

Крім того, нещодавно до звичайного режиму роботи у Києві стало ряд інших установ.

Так з 23 травня влада дозволили відкрити магазини площею до 1000 кв м, спортивні і дитячі майданчики в парках, скверах та у дворах житлових будинків. З 25 травня відновлять роботу промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

А ось коли запрацюють ТРЦ, поки незрозуміло. Віталій Кличко повідомив, що КМДА вирішить це питання вже після відкриття підземки.

Нагадаємо, ПриватБанк викрили у новому обмані з картами, з'явилася важлива заява.

Як повідомляла Politeka, рахунки блокуються після платежів, ПриватБанк зробив заяву.