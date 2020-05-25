Російський співак Леонід Агутін зробив дивну заяву про українців та американців

Так, він зізнався в любові до жителів України та Америки, але в той же самий час нещадно їх розкритикував. Таку заяву було опубліковано на його сторінці в соціальних мережах в 2015 році, передає видання Viva.

Так, російський співак Леонід Агутін запевнив, що любить і українців, які "вигадали собі війну", й своїх співвітчизників, і "наївних" американців. А також закликав всіх не зруйнувати світ "до чортової матері".

Так, він назвав українців полум'яними революціонерами і звинуватив жителів України в тому, що вони самі вигадали собі "війну".

"Я люблю українців, цих полум'яних революціонерів, які самі собі вигадали війну і конфлікт, загнали себе в глухий кут і тепер готові кожного, хто не згоден з ними хоч в чомусь, вважати контрреволюціонером проклятими, з підлою громадянською позицією", - зазначив співак.

Росіян він назвав стадом, яке нагадує когтистого ведмедя після сплячки.

"Люблю своїх співвітчизників, які, збившись в стадо, нагадують когтистого ведмедя після сплячки, того, що у "праведному гніві" махає лапами в різні боки, зачіпаючи свої власні життєво важливі органи", - заявив Агутін.

На думку Агутіна, американці найнаївніші люди на землі, які думають, що проживають в демократичній країні.

"Я люблю американців – найнаївніших на землі людей, які вважають, що вони живуть у вільній, демократичній країні непорушного плюралізму і незалежних ЗМІ", - резюмував співак свій скандальний спіч.

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