Михайло Чичков розповів, як відмовився офісних буднів IT-шника, і пішов за мрією

Інтерв'ю з молодим яхтсменом вийшло на Youtube-каналі яхтової школи Marinero. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз).

Шість років хлопець пропрацював у офісі. Сфера діяльності – IT. Міша Чічков обіймав посаду інженера з інформаційної безпеки, системного адміністратора.

В цей час його нічого не зв'язувало з яхтингом. Перші думки в цьому напрямку з'явилися під час подорожі в Амстердам. Там хлопець з друзями орендував плавучий будинок, це була перероблена баржа.

Мишко Чичков пройшов теоретичний курс яхтової школі Marinero в 2018 році. Хлопець згадує, що теоретичне навчання в цілому було нескладним.

Потім йшла морська практика. Тут Міша Чичков і проявив себе у всій красі. Після переходу з Балеарських островів на Канари, Міша вирішив приєднатися до команди Marinero для переходу через Атлантику в рамках Atlantic Rally for Cruisers. Але і цього було мало. Міша вирішив залишитися на Карибах, і, покинувши човен і екіпаж, він 4 місяці подорожував по архіпелагу, живучи за принципом дауншифтингу.

«У процесі практики найскладніше, це, напевно, швартування тому що безліч варіантів. Відпрацювати їх складно за короткий період часу», - згадує яхтсмен.

А ось самим яскравим враженням практики він називає схід і захід.

«Вони ось коли потрапляєш на човен, особливо в такому місці, як Пальма, і далі ми рухалися в бік Тенеріфе... Ну просто дивують. Особливо після міста. Нічого такого не бачили тут», - поділився враженнями Чичков.