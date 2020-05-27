Уряд розглянув проект постанови про внесення змін до правил реєстрації місця проживання

Як передає Politeka.net, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.

Після розгляду проекту українцям тепер не потрібно при реєстрації неповнолітньої дитини надавати документи, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника.

Якщо такі документи відсутні (якщо житло в іпотеці або у довірчій власності), то така реєстрація місця проживання буде можлива за згодою власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї (за згодою іпотекодержателя або довірчого власника).

Одночасно з цим працівник органу реєстрації може перевірити в Держреєстрі речових права на нерухоме майно, що знаходиться зазначене житло в іпотеці або у довірчій власності.

Для реєстрації місця проживання в заяві тепер можна вказувати, що ця нерухомість перебуває в іпотеці/довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань.

Раніше ми розповідали, що українцям підготували нову платіжку по комуналці. Нацкомісія з комунальних тарифів дуже скоро планує розділити тариф на електроенергію для простих споживачів.

Тобто, вже існуючий тариф розділять на постачання та транспортування, що вже введено на ринку газу з січня 2020 року.

"Для промислових споживачів такий поділ вже існує. Надалі це чекає всі сфери енергетики. Так працює енергетика в усіх країнах. Тому що транспортування – це природна монополія, а поставка – це конкурентний ринок і ці послуги повинні надавати різні компанії", – заявив глава Нацкомісії Валерій Тарасюк в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, українцям озвучили нові розцінки і попередили про скасування пільг

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