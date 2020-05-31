Мэр Киева Виталий Кличко оригинально поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева

У себя в Facebook столичный градоначальник обнародовал видеопоздравление.

На видео под песню «Як тебе не любити, Києве мій!» сменяются кадры с видами столицы, показаны люди в своей повседневной жизни. Все они напевают слова известной песни. В конце видеокамера перемещается в рабочий кабинет, где Виталий Кличко по видеосвязи общается с известный актером и политиком Арнольдом Шварцнеггером и учит его словам песни.

«Як тебе не любити, Києве мій!», - повторяет за Виталием Кличко Арнольд Шварцнеггер.

«Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», - отметил в комментарии мэр.

«Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев! Друзья, поздравляю вас с Днем Киева!», - написал Виталий Кличко.

Как известно, песня «Як тебе не любити, Києве мій!» с 2014 года является официальным гимном Киева.