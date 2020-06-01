Літо в Україні почнеться з рясних дощів і гроз зі шквальним вітром

Про те, якою буде погода в червні, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Так, фахівці повідомили, що середня температура в перший місяць літа складе від +20 до +25 градусів. Крім того, українцям треба бути готовими до рясних опадів.

«В залежності від регіону можливі коливання в межах 1 градуса. Зазвичай червень досить прохолодний і дощовий. Якщо говорити про дощі, кількість опадів буде в межах норми. Тобто перша декада червня буде досить прохолодною, особливо в порівнянні з минулим роком», - уточнив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

У свою чергу, синоптики Gismeteo уточнили, якою буде погода у регіонах. Вони відзначають, що літо в Україні почнеться з сильних дощів, а ось під кінець доб'є цією спекою.

У Києві дощитиме всю першу половину червня. Температура коливатиметься в межах +13…+30 градусів.

Схожа ситуація очікується і в інших регіонах, де перші два тижні місяця обіцяють бути дощовими, а вже потім люди можуть розраховувати на літнє сонце і температури до +35 градусів.

У цілому синоптики попереджають, що літо буде спекотним.

«Потрібно розраховувати на те, що літо буде спекотним, з грозами. Звичайно, будуть якісь небезпечні природні явища, такі як локальне випадання граду, шквали, сильні зливи», - розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

Варто відзначити, що раніше Кульбіда попереджав, що 2020 рік заробляє всі шанси стати найспекотнішим в історії, проте в основному через аномально теплі зимові місяці.

У свою чергу, кліматолог Віра Балабух попередила, що влітку в Україну прийде спека з посухою, яка періодично буде змінюватися сильними зливами.

«Ми будемо спостерігати різкі зміни погоди, як кажуть, день — в майці, день — у фуфайці. Особливо це стосується червня. Ось зараз холодний травень, але в останні дні вже почнеться літо і температура повітря буде +25...+30 градусів», - додала експерт.

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