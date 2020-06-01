Погода продовжує сипати аномаліями і зовсім не звертає уваги, що на календарі вже літо

Так, перший календарний день літа на горі Піп Іван в Карпатах випав сніг, а температура опустилася до показника в нуль градусів. Про це повідомили в прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"станом на 7:45 1 червня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 м. Вітер північно-західний 6 м/с. Температура повітря 0°С", - йдеться в повідомленні.

За словами гірського рятувальника Василя Фицака, в цей же день чотири роки тому на горі вже була тепла погода і цвіли квіти. Відповідним спогадом він поділився на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що 1 червня виявилося зовсім не літнім і в інших регіонах країни. Так в Харків літо прийшло зі зливою, грозою, градом і холодним вітром.

Град пройшов і на Рівненщині.

Неприємний рекорд був встановлений в столиці кількома днями раніше. Так, 30 травня в Києві випала рекордна кількість опадів, що майже ліквідувало недобір вологи, який спостерігався в Києві з літа 2019 року. Про це повідомила метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень, у Києві в суботу на проспекті Науки вперше з 1891 року випало 29,5 мм опадів, що на 10,2 мм більше, ніж це було цього числа в 1941 році. У процентному співвідношенні на проспекті випало 230% кліматичної норми.

Середньомісячна температура повітря в останній місяць весни в Києві становила +12,4 градусів, що на 2,8 градуса нижче кліматичної норми. Найхолодніше було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до 2 градусів вище нуля, а 11 травня було максимально жарко - +27,6.

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