На могилі першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка на Байковому кладовищі в Києві досі стоїть дерев'яний хрест

На місце поховання легендарного українця звернув увагу громадськості відомий автогонщик і телеведучий Олексій Мочанов, передає Politeka.net.

На своїй сторінці у Фейсбуці він розкритикував українців за те, що вони, захоплюючись успіхом Ілона Маска, котрий запустив у космос пілотований корабель з астронавтами, зовсім забули про своїх героїв.

На фото – могила Каденюка, який помер 31 січня 2018 року, на Байковому кладовищі. За два роки на ній так і не з'явився обіцяний пам'ятник у вигляді ракети. Немає на ній навіть простого надгробка, лише квадрат з дощок з дерев'яним хрестом і вінком зі штучних квітів, що бачив чимало.

«Пам'ять налице. Пам'ятник - теж. Точніше - його відсутність. Я не знаю, з якої причини його немає у Космонавта Каденюка. І не хочу знати-розуміти. Я точно впевнений, що так не повинно бути. Неправильно. Всі зловили психоз на успіхах Маска, а свій, доморощений підкорювач Космосу - покинутий. Забутий. Неприглядний. Тому так і живемо, громадяни співвітчизники. Що завгодно, тільки не те, що треба», – пише Мочанов.

Публікація викликала величезний резонанс, розлетівшись мережею. Одні кинулися засуджувати родичів, які так і не спромоглися поставити пам'ятник. Інші ж картають державу, яка наплювала на героя.

Відгукнувся на шквал критики і родич космонавта Дмитро Панчук, племінник Каденюка.

«Дорогі буковинці! Читаю ваші коментарі і просто огидно. Як ви всі добре знаєте про сім'ю і про синів. Хто залишився з сім'ї! Сини – так, є. Син Діма дуже хворий, дружина живе на пенсію, а другий син, що в Росії живе, – за все своє життя не бачив, не чув, – дав про себе знати на другий день після похорону. Майно ділити. Мій дядько Льоня був чесною людиною і не нажив, як деякі вважають, – він останні гроші людям-українцям віддав, – і то невдячні. Так, звичайно, мені дуже прикро, що могила Героя України в такому стані. І хто вважає, що сім'я багато нажила, покажіть мені, – значить, я не з цієї сім'ї».

Зазначимо, що свого часу президент Володимир Зеленський обіцяв, що могилу космонавта приведуть в порядок за державні кошти. Однак поки що, як видно, нічого подібного не сталося.

Довідка:

Леонід Каденюк - льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України.

Він народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області. З 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив космічний політ на американському космічному кораблі багаторазового використання « Україна » місії STS-87 як фахівець з корисного навантаження.

Під час польоту Каденюка вперше в космосі побували тризуб, український прапор та пролунав гімн незалежної України.

Каденюк брав участь у розробці та випробуванні авіаційно-космічних систем, їх ескізному і макетному проектуванні, а також у льотних випробуваннях систем.

Літав більш ніж на 50 типах та модифікаціях літаків різного призначення, в основному - винищувачів, а також на американському тренувальному літаку Northrop T-38.

Каденюк помер на 68-му році життя від серцевого нападу 31 січня 2018 року під час пробіжки. Він похований на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, пішов із життя легендарний радянський космонавт.

Як повідомляла Politeka, легендарний космонавт втік з Росії.

Також Politeka писала, що центральну площу Вінниці перейменують на честь Леоніда Каденюка.