У мережі з'явилося свіже відео з Рівненської області, де безліч українців промишляють незаконним видобутком бурштину

Про це пише Знай.юа.

Про проблему незаконного видобутку бурштину у Рівненській та Житомирській області говорили ще 5 років тому. Методи, якими користуються добувачі, шкодять не тільки державному бюджету (ні про яку легальності мови не йде), але і екології цих регіонів. На жаль, за минулі роки так нічого і не змінилося, пограбування триває.

В інтернеті з'явилося відео, на якому люди продовжують незаконний видобуток бурштину.

Його продають нелегально, на “чорному ринку”. Також ходили чутки про те, що вся здобич контролюється місцевою мафією, і проходить організовано. Аль Капоне, Пабло Ескобар, Лаки Лучано і Джон Готті можуть тільки плакати і мовчки заздрити такій величині клану.

На ролику видно, що людей просто неймовірна кількість, на одному маленькому озері візуально їх більше сотні. Для видобутку цінного мінералу вони використовують прості рибальські сачки, проте використовуються ці інструменти явно не для рибної ловлі.

Куди далі дівається цей бурштин – ми ніколи не дізнаємося.

Його продають нелегально, на “чорному ринку”. Також ходили чутки про те, що вся здобич контролюється місцевою мафією, і проходить організовано. Аль Капоне, Пабло Ескобар, Лаки Лучано і Джон Готті можуть тільки плакати і мовчки заздрити такій величині клану.