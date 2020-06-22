Син українського співака Віктора Павлика, Павло, страждає від важкої хвороби і вже втратив надію на порятунок

Як повідомляє Politeka.net, він відверто розповів про свій стан на сторінці в Facebook. Павло Павлик зізнався, що в 2018 році у нього вирізали новоутворення в хребті, яке не давало ходити. Після операції лікарі виявили, що пухлина є саркомою - раком кісток.

"З тих пір, вже півтора року я борюся з одним з найнебезпечніших і смертельних захворювань у світі. За цей час я пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Кожен раз, перевіряючи кожні кілька місяців свій організм за допомогою МРТ і КТ, я вірив що ця зараза помре від постійного лікування хімікатами, які пошкоджують крім хворих клітин ще й здорові, і залишить мій організм у спокої. Однак цього так і не сталося", - зазначив Павло.

Він додав, що нещодавно ліва рука почала хворіти і втрачати рухливість. Тепер він не може самостійно ходити, а лікарі повідомляють невтішні прогнози.

"Сьогодні я вже не можу пересуватися без коляски, а друкую цей текст однією рукою, оскільки друга рука продовжує втрачати свою функціональність. Я закінчив своє лікування хіміопрепаратами, але не тому що воно більше не потрібно, а тому що воно більш безглуздо. Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих скільки зможу", - заявив Павло Павлик.

Нагадаємо, Павлик відповів на крик душі сина, який бореться з раком: «Дуже боляче».

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