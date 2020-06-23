19 червня у Дніпрі був убитий 30-річний оперуповноважений Шевченківського відділення поліції Дарвін Потужанський

Правоохоронець був застрелений при виконанні службових обов'язків. Відомо, що в той день Дарвін з напарником затримали 49-річного підозрюваного, який відібрав у потерпілого велику суму грошей.

Правоохоронці їхали разом в машині затриманого, коли останній з-під сидіння дістав пістолет і зробив кілька пострілів в Потужанського, який сидів поруч. Далі зловмисник направив зброю у напарника потерпілого, Богдана Черепія, який сидів за кермом. Той зупинився і допоміг Дарвіну відібрати пістолет у стрільця.

Коли затриманому наділи наручники, Потужанский помер на руках напарника.

Рідні та близькі загиблого відгукуються про нього, як про мужнього і вірного друга.

На новій посаді оперативником Потужанський встиг попрацювати всього тиждень.

Богдан Черепій розповів, що відразу подружився з колегою, ніби той завжди з ним працював. Як зазначив напарник, Дарвін багато тренувався і мріяв працювати співробітником підрозділу КОРД.

"Дарвін був надійним напарником, я з ним відчував себе в безпеці, - розповів Черепий.

Близький друг загиблого Денис Череп розповів, що Потужанский завжди був готовий прийти на допомогу.

"Подорожі, сім'я, кар'єра - такими були його мрії на найближче майбутнє", - поділився друг.

Варто відзначити, що підозрюваного у вбивстві поліцейського взяли під варту в залі суду терміном на 60 діб без права внесення застави.

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