19 червня у Дніпрі був убитий 30-річний оперуповноважений Шевченківського відділення поліції Дарвін Потужанський
Правоохоронець був застрелений при виконанні службових обов'язків. Відомо, що в той день Дарвін з напарником затримали 49-річного підозрюваного, який відібрав у потерпілого велику суму грошей.
Правоохоронці їхали разом в машині затриманого, коли останній з-під сидіння дістав пістолет і зробив кілька пострілів в Потужанського, який сидів поруч. Далі зловмисник направив зброю у напарника потерпілого, Богдана Черепія, який сидів за кермом. Той зупинився і допоміг Дарвіну відібрати пістолет у стрільця.
Коли затриманому наділи наручники, Потужанский помер на руках напарника.
Рідні та близькі загиблого відгукуються про нього, як про мужнього і вірного друга.
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На новій посаді оперативником Потужанський встиг попрацювати всього тиждень.
Богдан Черепій розповів, що відразу подружився з колегою, ніби той завжди з ним працював. Як зазначив напарник, Дарвін багато тренувався і мріяв працювати співробітником підрозділу КОРД.
"Дарвін був надійним напарником, я з ним відчував себе в безпеці, - розповів Черепий.
Близький друг загиблого Денис Череп розповів, що Потужанский завжди був готовий прийти на допомогу.
"Подорожі, сім'я, кар'єра - такими були його мрії на найближче майбутнє", - поділився друг.
Варто відзначити, що підозрюваного у вбивстві поліцейського взяли під варту в залі суду терміном на 60 діб без права внесення застави.
Нагадаємо, стрілянина прогриміла в центрі міста, стало відомо, хто став метою: кадри з місця НП.
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