Актор Олексій Горбунов висловився про критику на адресу боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка

Як передає Politeka.net, свою оцінку ситуації він дав в інтерв'ю SportArenaTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



За словами артиста, українських спортсменів критикують несправедливо.

"Я підтримую Ломаченко та Усика, тому що я - фанат їх майстерності і таланту, а що говорять політики і телевізор, мені абсолютно все одно. Я людина творча і на своїй шкурі це відчув. Щось сказав, і починають обсмоктувати з усіх боків. Якого біса? Ви дивіться, що я роблю. У нас улюблена забава - труїти кращих. Тих, хто найкращий у цій країні, і з прапором України показують, що ми вміємо битися, співати і грати в кіно", - зазначив актор.

Крім того, Горбунов вважає, що спортсмени мають право висловлювати свою особисту думку.

"Усик не має права сказати, що він думає? Він спортсмен зі світовим ім'ям. Він має право говорити те, що вважає за потрібне. Це політикам треба стежити за базаром. А спортсмени і актори нехай говорять, що хочуть, підкреслюючи, що це їх особиста думка", - сказав Горбунов.

Нагадаємо, раніше українські боксери викликали неоднозначну реакцію громадськості знявшись в російському фільмі про церкви.

Раніше чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов заявив, що Усик і Ломаченко зробили багато доброго для України і вони не заслужили потрапляння в список "Миротворця".

"Якщо ми говоримо, що боремося з чимось, то потрібно починати не з таких дрібних, малозначущих речей, коли за спиною у нас відбуваються неприємності набагато більші. Я сам не все схвалюю, що відбувається, але якогось криміналу великого я не бачу", – зазначив спортсмен.

Нагадаємо, Усик поплатився за загрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не дізнатися: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченко збираються видати паспорти РФ, офіційну заяву: "Ми пишаємося ними".



