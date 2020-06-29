Українські чиновники вирішили попередити громадян про те, що найближчим часом карантин, введений через вірус з Китаю, буде ослаблений
Як повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА, планується повернути одну з найголовніших потреб людей.
Так, відповідне рішення було прийнято комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Передбачається, що в області буде відновлено внутрішньообласне повідомлення. Це відбудеться вже з першого липня.
Передбачається, що в ньому повинні бути зайняті лише сидячі місця. Всі пасажири повинні бути в масках. Також обов'язковим буде температурний скринінг.
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Крім того, буде дозволена робота спортзалів, але за умови, що там буде знаходитися не більше десяти осіб. Також з першого липня відкриваються стадіони й спортивні майданчики.
Вирішуються групові тренування до десяти осіб на відкритому повітрі.
До цього ми писали, що стали відомі нові правила самоізоляції й обсервації при перетині держкордону
Нові зміни від уряду передбачають припинення самоізоляції й обсервації людини, який прибув з країни або є громадянином країни з широким розповсюдженням вірусу у разі отримання негативного результату ПЛР-тестування, проведеного після перетину державного кордону.
Нагадаємо, з'явилися разючі кадри з пляжів Одеси.
Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.
Також Politeka писала, що у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.