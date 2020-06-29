Українські чиновники вирішили попередити громадян про те, що найближчим часом карантин, введений через вірус з Китаю, буде ослаблений

Як повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА, планується повернути одну з найголовніших потреб людей.

Так, відповідне рішення було прийнято комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Передбачається, що в області буде відновлено внутрішньообласне повідомлення. Це відбудеться вже з першого липня.

Передбачається, що в ньому повинні бути зайняті лише сидячі місця. Всі пасажири повинні бути в масках. Також обов'язковим буде температурний скринінг.

Крім того, буде дозволена робота спортзалів, але за умови, що там буде знаходитися не більше десяти осіб. Також з першого липня відкриваються стадіони й спортивні майданчики.

Вирішуються групові тренування до десяти осіб на відкритому повітрі.

До цього ми писали, що стали відомі нові правила самоізоляції й обсервації при перетині держкордону

Нові зміни від уряду передбачають припинення самоізоляції й обсервації людини, який прибув з країни або є громадянином країни з широким розповсюдженням вірусу у разі отримання негативного результату ПЛР-тестування, проведеного після перетину державного кордону.

Нагадаємо, з'явилися разючі кадри з пляжів Одеси.

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.

Також Politeka писала, що у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.