Сильні слова української журналістки і письменниці згадали в мережі

Так, Зоя Казанжи заявила, що в Україні має бути обов'язкова вимога:

"Відміна будь-якого транспортного сполучення з Росією – давно пора. А ще обов'язкова вимога знати мову для всіх, хто працює в державному секторі, медіа та сфері послуг. Освіта виключно українською і англійською мовами – ми повинні стати для них чужими, незрозумілими, далекими. Іншими.

Їхня країна не має майбутнього. Вона рано чи пізно розпадеться на Татарстани, Ічкерії, Башкирстани і т. д. Там попереду багато всього цікавого. Для нас. У ролі глядачів.

Ми вирвалися. Вже вирвалися. Як би нас не тягли назад. Як би не тішили себе надіями друзки «русского мира».

Росія – тотальне зло. І треба жорстко викорінювати зло тут, вдома. Скрізь, де воно буде намагатися проростати", - завила в 2018 році Зоя Казанжи.

Раніше ми писали, що український письменник і художник Лесь Подерв'янський спробував спрогнозувати, що відбудеться в майбутньому України і Російської Федерації.

За його словами, Росія вмирає, і щоб зрозуміти цей факт, не треба бути пророком. У той же час, він зазначив, що Україна буде розквітати і відроджуватися.

"Для мене очевидно, що ми, Україна і українці, народжені. І мені також очевидно, що Росія згасає. Такі речі перебувають у тісному взаємозв'язку. І чим швидше Росії настане п***ець і розпад, тим швидше все у нас буде розквітати. Це взаємопов'язано абсолютно. Так влаштований світ", - підкреслив він.

За його словами, тут не треба бути Кассандрою, і так всі бачать ці процеси.

"І скільки б зараз не було помилок у влади, у держави, я переконаний, що суспільство з часом знайде в собі сили все це виправити і щось змінити на краще", - запевнив він.

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