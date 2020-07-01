Місцевий підприємець Харківської області передав поліцейському 1,5 тисячі доларів хабара

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За ці кошти він мав «закрити очі» на захоплення земельної ділянки та незаконну прибудову для розширення площі кафе.

Після того, як поліцейський отримав хабар у салоні свого авто, його заблокували оперативні працівники.

Тоді поліцейський заїхав на тротуар, після чого знову виїхав на проїжджу частину.

Щоб позбутисягрошей, поліцейський на ходу викидав купюри з вікна автомобіля.

Під час погоні правоохоронці заблокували його автомобіль, тому він вибіг з нього.

Поліцейського затримали в сквері поблизу. Викинуті кошти зібрали очевидці і передали правоохоронцям.

Якщо в суді доведуть вину поліцейського, йому загрожуватиме строк за ґратами від п’яти до 10 років з конфіскацією майна та правом займати певні посади до трьох років.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові у чоловіка з авто серед білого дня вкрали пристойну суму. Мова йде про 150 тисяч гривень, а сам інцидент стався біля гіпермаркету «Епіцентр» в районі аеропорту.

За інформацією в соцмережах, вкрадені гроші належали людині, яка заробила їх чесною і нелегкою працею на тваринництві.

«Ці гроші повинні були піти на розвиток цієї ж праці, а тепер людина мало того, що в боргах, так і все з нуля починати, а у нього і маленька дитина, мати і бабуся!», – написав автор.

Нагадаємо, злодії влаштували облаву на авто харків'ян.

Як повідомляла Politeka, у Харкові бандити увірвалися в квартиру з дитиною.

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