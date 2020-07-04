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Виконуючий обов'язки міністра освіти України Сергій Шкарлет назвав можливі сценарії початку навчального року

Свій коментар він дав в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, з дистанційною освітою можуть виникнути труднощі.

"Я не уявляю собі, яким чином діти можуть піти дистанційно в перший клас. Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то буде знову дистанційний режим. Але першокласники повинні відчути всю соціалізацію в школі", - зазначив чиновник.

Також він підкреслив, що зараз розробляються різні варіанти майбутньої системи навчання.

"Можливо, змішана форма відвідування школи - частково оффлайн, частково онлайн. Можливо, будуть діти по змінах ходити. Потрібно напрацювати матеріали не тільки безпеки санітарних умов, але і умов навчання для того, щоб діти отримували соціалізацію", - заявив в.о. міністра.

Більш того, Шкарлет піддав критиці можливе впровадження дистанційного навчання для українських дітей.

"Якщо в сім'ї один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша школа, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звичайно, батьки повинні сидіти з дитиною, але їм треба заробляти на життя. Це величезна соціальна проблема. Якщо у нас буде тільки дистанційне навчання - буде соціальне сирітство", - зазначив він.

Раніше нардеп Юлія Гришина з комітету Верховної Ради з питань освіти заявила, що депутати планують впровадити змішаний режим, орієнтуючись на ситуацію з захворюваністю по країні.

Нагадаємо, що кількість нових випадків зараження зараз фіксується на рівні 900-1000 випадків у добу проти 300-400 в травні. Крім того, в три рази збільшилася кількість тих, кого госпіталізують.

У зв'язку з цим в уряді вже заявили про другу хвилю епідемії, яка накрила Україну і не виключають посилення карантинних заходів в країні.

Нагадаємо, з'явилися вражаючі кадри з пляжів Одеси.

Як повідомляла Politeka, карантин офіційно посилили в Київській області.

Також Politeka писала, що у Харкові поліція влаштувала облаву на порушників карантину.